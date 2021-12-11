На трассе "Самара-Бугуруслан" два человека погибли при столкновении Opelи Volkswagen

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В пятницу, 10 декабря, на трассе "Самара-Бугуруслан" в районе села Тургеневка произошло ДТП. В результате случившегося при лобовом столкновении погибли 2 человека, сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: Прокуратура Самарской области