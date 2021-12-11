На трассе "Самара-Бугуруслан" два человека погибли при столкновении Opelи Volkswagen

В пятницу, 10 декабря, на трассе "Самара-Бугуруслан" в районе села Тургеневка произошло ДТП. В результате случившегося при лобовом столкновении погибли 2 человека, сообщили в региональной прокуратуре.
На месте ДТП работали сотрудники прокуратуры и правоохранительные органы. Были проведены все необходимые следственные действия, ход процессуальной проверки взят на контроль ведомства.
Помимо этого, в отношении обслуживающей этот участок дороги компании проводится прокурорская проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям должностных лиц.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...