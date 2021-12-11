В Самаре на ул. Челюскинцев горел рубероид на строящемся здании

В субботу, 11 декабря, в 21:02 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Челюскинцев, 18, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что там горел рубероид на бетонном основании строящегося административного здания на площади 5 кв. м.

В региональном управлении МЧС России отметили, что возгорание было ликвидировано до прибытия огнеборцев.