В Жигулевске полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи

В дежурную часть ОМВД России по Жигулевску поступило сообщение от местного 29-летнего жителя, о краже сотового телефона. Потерпевший оценил причиненный ущерб на сумму 9 тыс. рублей.

В ходе опроса мужчина пояснил полицейским, что работает на одном из предприятий города. Придя на работу, он оставил телефон в незапертом шкафчике для хранения личных вещей, ушел в цех, а когда вернулся, гаджета в шкафчике не было. Сотрудники полиции осмотрели место преступления и опросили сотрудников учреждения.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили местонахождение сотового телефона и установили личность предполагаемого злоумышленника — местного жителя 1973 года рождения, который работает на том же предприятии. Подозреваемого задержали и доставили в территориальный отдел внутренних дел.

По данным полиции, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за разбой. В ходе опроса задержанный признал свою вину и пояснил, что похитил сотовый телефон для собственного пользования.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В настоящее время средство связи изъято и в ближайшее время будет передано законному владельцу.