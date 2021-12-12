Пьяная дочь ударила пожилую мать утюгом, после чего ушла из дома

В дежурную часть отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от жительницы Промышленного района о том, что ее соседке нанесли повреждения.
Потерпевшая и очевидцы произошедшего в ходе опроса рассказали полицейским, что пенсионерку ударила дочь, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. 41-летняя женщина, по словам ее родственников и жильцов дома, ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, не работает.
Сотрудники полиции установили, что в ходе очередного конфликта дочь ударила пожилую мать утюгом, после чего ушла из дома. Пострадавшая обратилась за помощью к соседям, пенсионерке оказали необходимую медицинскую помощь.
Оперативники задержали подозреваемую на одной из улиц города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса она призналась в содеянном.
Отделом дознания ОП № 2 Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Расследование уголовного дела окончено, оно направлено в районный суд г. Самары для принятия решения.
Последние комментарии
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях