Пьяная дочь ударила пожилую мать утюгом, после чего ушла из дома

В дежурную часть отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от жительницы Промышленного района о том, что ее соседке нанесли повреждения.

Потерпевшая и очевидцы произошедшего в ходе опроса рассказали полицейским, что пенсионерку ударила дочь, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. 41-летняя женщина, по словам ее родственников и жильцов дома, ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, не работает.

Сотрудники полиции установили, что в ходе очередного конфликта дочь ударила пожилую мать утюгом, после чего ушла из дома. Пострадавшая обратилась за помощью к соседям, пенсионерке оказали необходимую медицинскую помощь.

Оперативники задержали подозреваемую на одной из улиц города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса она призналась в содеянном.

Отделом дознания ОП № 2 Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Расследование уголовного дела окончено, оно направлено в районный суд г. Самары для принятия решения.