16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе подтверждено 717 случаев новой коронавирусной инфекции В Самарской области коронавирусом за сутки заболели 733 человека В Самарской областной библиотеке ежедневно будет работать пункт вакцинации Победителями викторины "Вакцинация - это жизнь!" стали еще 1002 жителя Самарской области Врачи-педиатры Самарской области рекомендуют родителям привить детей от гриппа

Здравоохранение Общество

В регионе подтверждено 717 случаев новой коронавирусной инфекции

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 12 декабря, в Самарской области подтверждено 717 случаев новой коронавирусной инфекции.

Из них 342 человека заболело в Самаре, 246 жителей — в Тольятти.

По остальным муниципалитетам число заболевших распределилось таким образом:

— 27 в г. Сызрань
— 15 в г. Кинель
— 14 в Ставропольском районе
— 13 в Кинель-Черкасском районе
— 13 в г. Новокуйбышевск
— 11 в Красноярском районе
— 6 в Похвистневском районе
— 6 в г. Отрадный
— 5 в г. Октябрьск
— 4 в Волжском районе
— 4 в г. Похвистнево
— 3 в Нефтегорском районе
— 2 в Кинельском районе
— 2 в г. Чапаевск
— 1 в Красноармейском районе
— 1 в Пестравском районе
— 1 в Сергиевском районе
— 1 в Богатовском районе

638 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 📌79 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 189641 случай коронавируса.

Скончались 5883 человека (нарастающим итогом), в том числе: женщины 55, 60, 65, 69, 70, 70, 71, 74, 76, 77, 80 лет; мужчины 52, 61, 66, 67, 77, 78, 80, 80, 81, 82, 83, 85 лет; мужчина 68 лет, женщина 82 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы; женщина 59 лет, мужчина 67 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем; мужчины 66, 94 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 184,25, по стране — 198,28. Коэффициент летальности в области — 3,1, в стране — 2,89.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки — 15009, нарастающим итогом 4688997.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2