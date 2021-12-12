В регионе подтверждено 717 случаев новой коронавирусной инфекции

В воскресенье, 12 декабря, в Самарской области подтверждено 717 случаев новой коронавирусной инфекции.
Из них 342 человека заболело в Самаре, 246 жителей — в Тольятти.
По остальным муниципалитетам число заболевших распределилось таким образом:
— 27 в г. Сызрань
— 15 в г. Кинель
— 14 в Ставропольском районе
— 13 в Кинель-Черкасском районе
— 13 в г. Новокуйбышевск
— 11 в Красноярском районе
— 6 в Похвистневском районе
— 6 в г. Отрадный
— 5 в г. Октябрьск
— 4 в Волжском районе
— 4 в г. Похвистнево
— 3 в Нефтегорском районе
— 2 в Кинельском районе
— 2 в г. Чапаевск
— 1 в Красноармейском районе
— 1 в Пестравском районе
— 1 в Сергиевском районе
— 1 в Богатовском районе
638 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 📌79 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 189641 случай коронавируса.
Скончались 5883 человека (нарастающим итогом), в том числе: женщины 55, 60, 65, 69, 70, 70, 71, 74, 76, 77, 80 лет; мужчины 52, 61, 66, 67, 77, 78, 80, 80, 81, 82, 83, 85 лет; мужчина 68 лет, женщина 82 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы; женщина 59 лет, мужчина 67 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем; мужчины 66, 94 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 184,25, по стране — 198,28. Коэффициент летальности в области — 3,1, в стране — 2,89.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки — 15009, нарастающим итогом 4688997.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.