В регионе подтверждено 717 случаев новой коронавирусной инфекции

В воскресенье, 12 декабря, в Самарской области подтверждено 717 случаев новой коронавирусной инфекции.

Из них 342 человека заболело в Самаре, 246 жителей — в Тольятти.

По остальным муниципалитетам число заболевших распределилось таким образом:

— 27 в г. Сызрань

— 15 в г. Кинель

— 14 в Ставропольском районе

— 13 в Кинель-Черкасском районе

— 13 в г. Новокуйбышевск

— 11 в Красноярском районе

— 6 в Похвистневском районе

— 6 в г. Отрадный

— 5 в г. Октябрьск

— 4 в Волжском районе

— 4 в г. Похвистнево

— 3 в Нефтегорском районе

— 2 в Кинельском районе

— 2 в г. Чапаевск

— 1 в Красноармейском районе

— 1 в Пестравском районе

— 1 в Сергиевском районе

— 1 в Богатовском районе

638 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 📌79 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 189641 случай коронавируса.

Скончались 5883 человека (нарастающим итогом), в том числе: женщины 55, 60, 65, 69, 70, 70, 71, 74, 76, 77, 80 лет; мужчины 52, 61, 66, 67, 77, 78, 80, 80, 81, 82, 83, 85 лет; мужчина 68 лет, женщина 82 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы; женщина 59 лет, мужчина 67 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем; мужчины 66, 94 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 184,25, по стране — 198,28. Коэффициент летальности в области — 3,1, в стране — 2,89.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки — 15009, нарастающим итогом 4688997.