В Волжском районе обнаружен очаг лейкоза крупного рогатого скота

В воскресенье, 12 декабря, стало известно, что в фермерском хозяйстве Волжского района обнаружен очаг чрезвычайно опасного инфекционного заболевания - лейкоз крупного рогатого скота.
На территории хозяйства приказом департамента ветеринарии Самарской области введен карантин. Он будет действовать с момента опубликования документа и до специального распоряжения властей.
В хозяйстве, где обнаружены больные животные, будут проведены специальные мероприятия, доступ посторонних лиц на ферму запрещен, кроме персонала, обеспечивающего технологические процессы.
Ограничения коснулись и всего населенного пункта: в частности, здесь запрещено проведение сельхозярмарок.
Лейкоз крупного рогатого скота является хронической инфекционной болезнью с необратимым процессом, вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС), протекающая в начале бессимптомно, а затем проявляющаяся лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях. Источник возбудителя инфекции – больные и инфицированные вирусом лейкоза крупного рогатого скота животные.