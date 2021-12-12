В Волжском районе обнаружен очаг лейкоза крупного рогатого скота

В воскресенье, 12 декабря, стало известно, что в фермерском хозяйстве Волжского района обнаружен очаг чрезвычайно опасного инфекционного заболевания - лейкоз крупного рогатого скота.

На территории хозяйства приказом департамента ветеринарии Самарской области введен карантин. Он будет действовать с момента опубликования документа и до специального распоряжения властей.

В хозяйстве, где обнаружены больные животные, будут проведены специальные мероприятия, доступ посторонних лиц на ферму запрещен, кроме персонала, обеспечивающего технологические процессы.

Ограничения коснулись и всего населенного пункта: в частности, здесь запрещено проведение сельхозярмарок.