Жителя региона подозревают в краже оград с кладбища в Оренбургской области

Сотрудниками уголовного розыска задержан ранее судимый 23-летний житель Отрадного, подозреваемый в краже 100 ограждений с мест захоронения, сообщает УМВД России по Оренбургской области.

Преступления мужчина совершил в период с мая по октябрь. Лом черного металла общей массой более 2 тонн он перевез на своем автомобиле в Отрадный для дальнейшего сбыта.

В полицию обратились 49 заявителей, имеющих захоронения родственников на территории "Северного" и "Южного" кладбищ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание, предусмотренное статьей — лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование уголовного дела продолжается.