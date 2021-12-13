Школа искусств имени Башмета поздравляет со Всемирным днем скрипки

У одного из главных музыкальных инструментов — скрипки — есть свой праздник. Он отмечается 13 декабря. В такой день хочется еще раз прикоснуться к загадке скрипача, изображенного в центре художественного панно фойе школы искусств имени Башмета в городе Новокуйбышевске.

Это панно было отреставрировано в ходе программы "Городская среда" национального проекта "Культура". Оно создает атмосферу вдохновения, приветствует юных музыкантов и настраивает их на творческий лад. Одни предполагают, что здесь изображен Юрий Башмет, чье имя носит школа. Сам музыкант, который присутствовал на открытии школы после ремонта и реновации, услышав такое предположение, только улыбнулся в ответ. Другие считают, что это собирательный образ музыканта, преданного своему искусству. Думаем, имеют право на жизнь обе версии.

Сегодня в школе игре на струнных инструментах обучаются 44 человека. Многие из выпускников продолжают свое образование — поступают в московский колледж Шопена, в Казанское и Самарское музыкальные училища. Это объяснимо, ведь к этому их готовят мастера своего дела. Так, педагогический стаж Тамары Васильевны Мещеряковой — 54 года. В 2021-м ей было присвоено почетное звание "Лучший преподаватель школ искусств Самарской области".

Преподаватели школы не только учат ребят, но и сами с удовольствием выступают с концертами. Многие годы существует известный в Новокуйбышевске педагогический ансамбль "Акварель", основой которого является именно струнно-смычковый квартет. С праздником, прекрасная и волнующая скрипка, которая в руках мастеров дарит нам незабываемые впечатления!