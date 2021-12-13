Школа искусств имени Башмета поздравляет со Всемирным днем скрипки

У одного из главных музыкальных инструментов — скрипки — есть свой праздник. Он отмечается 13 декабря. В такой день хочется еще раз прикоснуться к загадке скрипача, изображенного в центре художественного панно фойе школы искусств имени Башмета в городе Новокуйбышевске.
Это панно было отреставрировано в ходе программы "Городская среда" национального проекта "Культура". Оно создает атмосферу вдохновения, приветствует юных музыкантов и настраивает их на творческий лад. Одни предполагают, что здесь изображен Юрий Башмет, чье имя носит школа. Сам музыкант, который присутствовал на открытии школы после ремонта и реновации, услышав такое предположение, только улыбнулся в ответ. Другие считают, что это собирательный образ музыканта, преданного своему искусству. Думаем, имеют право на жизнь обе версии.
Сегодня в школе игре на струнных инструментах обучаются 44 человека. Многие из выпускников продолжают свое образование — поступают в московский колледж Шопена, в Казанское и Самарское музыкальные училища. Это объяснимо, ведь к этому их готовят мастера своего дела. Так, педагогический стаж Тамары Васильевны Мещеряковой — 54 года. В 2021-м ей было присвоено почетное звание "Лучший преподаватель школ искусств Самарской области".
Преподаватели школы не только учат ребят, но и сами с удовольствием выступают с концертами. Многие годы существует известный в Новокуйбышевске педагогический ансамбль "Акварель", основой которого является именно струнно-смычковый квартет. С праздником, прекрасная и волнующая скрипка, которая в руках мастеров дарит нам незабываемые впечатления!
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!