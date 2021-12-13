Годовая доходность по полисам страхования жизни составила более 31%

В декабре компания "ВСК - Линия жизни" выплатит клиентам более — 21,9 млн рублей по полисам "Линия роста. Рантье". Выплата предусмотрена клиентам, оформившим полисы в период с 01.11.2018 по 15.11.2018 года.

По части полисов годовая доходность составила 31,06%. Средняя доходность по некоторым договорам за трехлетний период составила более 18% годовых.

По программе инвестиционного страхования жизни "Линия роста. Рантье" клиент получает ежегодный дополнительный инвестиционный доход, зависящий от величины роста базового актива, при этом не подвергая риску основные вложения в случае негативной динамики рынка. Вместе с этим страховая составляющая программы позволяет защитить держателя программы на случай наступления рисков, связанных с жизнью и здоровьем.

Ко всему прочему, клиенты, оформившие программу, могут получить дополнительный доход в виде налогового вычета в размере 13% от суммы взноса (максимум 15 600 рублей).