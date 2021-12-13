Один человек погиб и пятеро спасены на пожаре в Самаре

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В воскресенье, 12 декабря, примерно в 4:43 начался пожар на ул. Ново-Садовой, 164 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.