Самарские пожарные спасли мужчину при тушении возгорания в ГСК

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В субботу, 11 декабря, в 17:02, начался пожар в гараже в ГСК № 763 на ул. Литвинова в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.