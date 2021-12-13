По данным Страхового Дома ВСК, только 52% страховых случаев по каско связаны с ДТП. Так, самой распространенной причиной обращения в страховые компании в 2021 году стало повреждение стекол авто — 62% страховых случаев без учета аварий на дорогах. На втором месте — противоправные действия третьих лиц, на этот риск приходится 21% компенсаций. Также причиной повреждения авто зачастую становятся стихийные бедствия, падение предметов на ТС, взрывы и пожары, кражи и ДТП с животными.
Чаще всего с повреждениями стекол, в том числе в результате вандализма, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, сталкиваются жители Краснодара — 4% всех подобных ЧП зафиксированы в столице Краснодарского края, еще 3% в Казани. Ижевск опережает остальные регионы России по числу автоугонов– почти половина обращений (41%) были зафиксированы именно в этом городе.
Противоправных действий со стороны третьих лиц стоит остерегаться автовладельцам из Самары (3% всех таких ЧП), Краснодара (2,5%) и Казани (2%). Животных на дорогах необходимо опасаться в первую очередь жителям Волгограда (7%), Самары (5%) и Твери (4,5%). А вот лидерами по ущербу от стихийных бедствий являются Челябинск (10%), Кемерово (8%) и Краснодар (5%).
Около 12% случаев возгорания или взрывов авто пришло на Самарскую, Нижегородскую и Свердловскую области. Кроме того, жителям Казани (6%) и Краснодара (5%) необходимо чаще проверять исправность своего авто — большинство обращений, связанных с внезапной поломкой ТС, приведшей к ДТП и ущербу, зафиксировано именно в этих регионах.
"Автовладельцам приходится сталкиваться с множеством происшествий от банальных краж деталей на запчасти или угона до неожиданных ЧП, вроде столкновения с животным или падением рекламной конструкции в непогоду. Наличие полиса каско значительно упрощает жизнь автомобилистам — любой из перечисленных рисков покрывается полисом, оформить страховой случай можно в режиме онлайн. В целом же стоит отметить, что в текущих экономических условиях — стоимость авто в РФ растет, как и стоимость запчастей, соответственно увеличивается и цена ремонта ТС — полис каско становится оптимальным способом защиты от финансовых рисков в процессе эксплуатации личного авто в период экономической турбулентности. Стоимость защиты не превышает 5% от годового заработка среднестатистического россиянина, это существенно ниже, чем стоимость самостоятельного ремонта авто", — отметил Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.