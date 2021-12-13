16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Росгосстрах" в Самаре застраховал объект культурного наследия - "Кухмистерскую фон Вакано" Женщины в 1,7 раза чаще мужчин страхуют потерю процентов по вкладам ВСК вошла в топ-3 крупнейших страховых компаний по качеству обслуживания контакт-центра "Росгосстрах" отмечает первые 100 лет Генеральный директор "Росгосстраха" награжден государственной наградой

Страхование Финансы

В Краснодаре автолюбителей преследуют вандалы, в Волгограде и Самаре — животные, а в Челябинске — стихия

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По данным Страхового Дома ВСК, только 52% страховых случаев по каско связаны с ДТП. Так, самой распространенной причиной обращения в страховые компании в 2021 году стало повреждение стекол авто — 62% страховых случаев без учета аварий на дорогах. На втором месте — противоправные действия третьих лиц, на этот риск приходится 21% компенсаций. Также причиной повреждения авто зачастую становятся стихийные бедствия, падение предметов на ТС, взрывы и пожары, кражи и ДТП с животными.

Чаще всего с повреждениями стекол, в том числе в результате вандализма, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, сталкиваются жители Краснодара — 4% всех подобных ЧП зафиксированы в столице Краснодарского края, еще 3% в Казани. Ижевск опережает остальные регионы России по числу автоугонов– почти половина обращений (41%) были зафиксированы именно в этом городе.

Противоправных действий со стороны третьих лиц стоит остерегаться автовладельцам из Самары (3% всех таких ЧП), Краснодара (2,5%) и Казани (2%). Животных на дорогах необходимо опасаться в первую очередь жителям Волгограда (7%), Самары (5%) и Твери (4,5%). А вот лидерами по ущербу от стихийных бедствий являются Челябинск (10%), Кемерово (8%) и Краснодар (5%).

Около 12% случаев возгорания или взрывов авто пришло на Самарскую, Нижегородскую и Свердловскую области. Кроме того, жителям Казани (6%) и Краснодара (5%) необходимо чаще проверять исправность своего авто — большинство обращений, связанных с внезапной поломкой ТС, приведшей к ДТП и ущербу, зафиксировано именно в этих регионах.

"Автовладельцам приходится сталкиваться с множеством происшествий от банальных краж деталей на запчасти или угона до неожиданных ЧП, вроде столкновения с животным или падением рекламной конструкции в непогоду. Наличие полиса каско значительно упрощает жизнь автомобилистам — любой из перечисленных рисков покрывается полисом, оформить страховой случай можно в режиме онлайн. В целом же стоит отметить, что в текущих экономических условиях — стоимость авто в РФ растет, как и стоимость запчастей, соответственно увеличивается и цена ремонта ТС — полис каско становится оптимальным способом защиты от финансовых рисков в процессе эксплуатации личного авто в период экономической турбулентности. Стоимость защиты не превышает 5% от годового заработка среднестатистического россиянина, это существенно ниже, чем стоимость самостоятельного ремонта авто", — отметил Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2