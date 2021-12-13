Директора самарской фирмы подозревают в мошенничествах на 3 млн рублей

В Советский районный суд Самары отправили уголовное дело 38-летнего директора ООО, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, мужчина заключил договор на поставку автозапчастей и пообещал клиенту, что сможет выполнить заказ в кратчайшие сроки. Покупатель 716 тыс. руб., но после этого поставщик перестал отвечать на звонки.

Во время расследования полицейские выяснили, что также мужчина взял взаймы у знакомой больше 3 млн рублей. Деньги ему были нужны якобы на развитие бизнеса. Однако после этого предприниматель не внес средства на счет фирмы, а обналичил их в банкоматах.

Скриншоты переписок, чеки, документацию организации и выписки движения денег по счетам следователи изъяли в качестве вещественных доказательств.