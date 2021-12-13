Победителям викторины "Вакцинация - это жизнь!" вручили ключи от автомобилей

В пятницу, 10 декабря, два новых автомобиля были переданы победителям викторины Самарской области "Вакцинация - это жизнь!"- Инне Алтуховой из села Обшаровка и Лидии Степановой из Самары.
Напомним, Инна Федоровна стала обладательницей автомобиля по итогам первого розыгрыша викторины 24 ноября, а Лидия Анатольевна выиграла автомобиль 8 декабря в ходе второго эфира. Невероятным образом обе победительницы получили известие о победе к дню рождения: Лидия Анатольевна отпраздновала свой праздник 6 декабря, а Инна Федоровна получила ключи от автомобиля прямо в юбилей, 10 декабря.
"Мне позвонили, сказали, что я выиграла. Сначала, не поверила, позвонила сыну, он тоже скептически отнесся. Но когда приехала съемочная группа, все объяснили - постепенно пришло осознание. Отличный подарок для юбилея! Очень хороший подарок! Каждый мечтал бы о таком! Спасибо огромное!" - делится своими впечатлениями Инна Алтухова.
Вручала ключи от двух новых автомобилей член экспертно-номерной комиссии викторины, председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Татьяна Сивохина.
"Уникальная викторина. Уникальность ее в том, что принять в ней участие могут все жители Самарской области: и те, кто вакцинировался до 15 ноября, до старта викторины, и те, кто только сейчас принимает для себя важное и ответственное решение - сделать прививку. Все, кто вакцинируется до 20 декабря включительно, при подписании согласия на участие, автоматически попадают в список участников и могут стать счастливыми обладателями ценных призов. Невероятные эмоции победителей, невероятные ощущения", - говорит Татьяна Сивохина.
"Как только врачи разрешили, я сразу пошла вакцинироваться. Вакцина - это, конечно, то, что сейчас нужно. Всю жизнь вся инфекция побеждалась только вакцинами, другого пути я не вижу!" - уточнила Лидия Степанова.
Также 10 декабря в Самаре и Тольятти заработали Центры выдачи призов победителям викторины. Получить призы можно, предварительно записавшись по телефону 8-800-511-63-03. Так организаторы викторины экономят время победителей и обеспечивают безопасность в условиях распространения COVID-19 и сезонных вирусных заболеваний. В Самаре Центр выдачи призов разместили в здании областной универсальной научной библиотеки по адресу проспект Ленина, 14а. В Тольятти площадкой для Центра выдачи призов стала модельная библиотека на улице Голосова, 20.
Процесс получения максимально прост: главное - иметь при себе паспорт, QR-код о вакцинации с "Госуслуг", ИНН и СНИЛС. Оформление выигрыша занимает не более 10 минут. Центры выдачи призов будут работать до 01.03.2022 г. включительно, ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов. В других городах и муниципальных районах Самарской области с 14 декабря заработают мобильные пункты выдачи призов.
Напомним, викторина "Вакцинация - это жизнь!" стартовала в Самарском регионе 15 ноября 2021 года для всех жителей области, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Инициаторами викторины "Вакцинация - это жизнь!" выступили Общественная палата Самарской области и министерство здравоохранения Самарской области. Поддержал мероприятие губернатор Дмитрий Азаров.
Присоединиться к викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане РФ, которые прошли вакцинацию с сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года включительно. Для участия в викторине "Вакцинация - это жизнь!" необходимо следовать простым инструкциям на сайте https://card.samregion.ru.
Граждане, вакцинированные в период с 15.11.2021 г. по 20.12.2021 г., могут не заполнять заявку на участие в викторине на сайте - они попадают в списки участников автоматически, когда оформляют документы перед вакцинацией в медицинской организации (при условии заполнения в т.ч. согласия на обработку персональных данных об участии в викторине).
Также отметим, что жители Самарской области, уникальные номера которых стали победителями в двух розыгрышах 24 ноября и 8 декабря, не участвуют в следующих этапах викторины. А те участники, уникальные номера которых не стали победителями, автоматически продолжат участие в следующем розыгрыше викторины.
У всех жителей, сделавших прививку до 20 декабря включительно, есть шанс выиграть ценный приз! Подробная информация по викторине представлена на сайте https://card.samregion.ru, а также можно задать вопросы по телефону "горячей линии" викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!