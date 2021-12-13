Победителям викторины "Вакцинация - это жизнь!" вручили ключи от автомобилей

В пятницу, 10 декабря, два новых автомобиля были переданы победителям викторины Самарской области "Вакцинация - это жизнь!"- Инне Алтуховой из села Обшаровка и Лидии Степановой из Самары.

Напомним, Инна Федоровна стала обладательницей автомобиля по итогам первого розыгрыша викторины 24 ноября, а Лидия Анатольевна выиграла автомобиль 8 декабря в ходе второго эфира. Невероятным образом обе победительницы получили известие о победе к дню рождения: Лидия Анатольевна отпраздновала свой праздник 6 декабря, а Инна Федоровна получила ключи от автомобиля прямо в юбилей, 10 декабря.

"Мне позвонили, сказали, что я выиграла. Сначала, не поверила, позвонила сыну, он тоже скептически отнесся. Но когда приехала съемочная группа, все объяснили - постепенно пришло осознание. Отличный подарок для юбилея! Очень хороший подарок! Каждый мечтал бы о таком! Спасибо огромное!" - делится своими впечатлениями Инна Алтухова.

Вручала ключи от двух новых автомобилей член экспертно-номерной комиссии викторины, председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Татьяна Сивохина.

"Уникальная викторина. Уникальность ее в том, что принять в ней участие могут все жители Самарской области: и те, кто вакцинировался до 15 ноября, до старта викторины, и те, кто только сейчас принимает для себя важное и ответственное решение - сделать прививку. Все, кто вакцинируется до 20 декабря включительно, при подписании согласия на участие, автоматически попадают в список участников и могут стать счастливыми обладателями ценных призов. Невероятные эмоции победителей, невероятные ощущения", - говорит Татьяна Сивохина.

"Как только врачи разрешили, я сразу пошла вакцинироваться. Вакцина - это, конечно, то, что сейчас нужно. Всю жизнь вся инфекция побеждалась только вакцинами, другого пути я не вижу!" - уточнила Лидия Степанова.

Также 10 декабря в Самаре и Тольятти заработали Центры выдачи призов победителям викторины. Получить призы можно, предварительно записавшись по телефону 8-800-511-63-03. Так организаторы викторины экономят время победителей и обеспечивают безопасность в условиях распространения COVID-19 и сезонных вирусных заболеваний. В Самаре Центр выдачи призов разместили в здании областной универсальной научной библиотеки по адресу проспект Ленина, 14а. В Тольятти площадкой для Центра выдачи призов стала модельная библиотека на улице Голосова, 20.

Процесс получения максимально прост: главное - иметь при себе паспорт, QR-код о вакцинации с "Госуслуг", ИНН и СНИЛС. Оформление выигрыша занимает не более 10 минут. Центры выдачи призов будут работать до 01.03.2022 г. включительно, ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов. В других городах и муниципальных районах Самарской области с 14 декабря заработают мобильные пункты выдачи призов.

Напомним, викторина "Вакцинация - это жизнь!" стартовала в Самарском регионе 15 ноября 2021 года для всех жителей области, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Инициаторами викторины "Вакцинация - это жизнь!" выступили Общественная палата Самарской области и министерство здравоохранения Самарской области. Поддержал мероприятие губернатор Дмитрий Азаров.

Присоединиться к викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане РФ, которые прошли вакцинацию с сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года включительно. Для участия в викторине "Вакцинация - это жизнь!" необходимо следовать простым инструкциям на сайте https://card.samregion.ru.

Граждане, вакцинированные в период с 15.11.2021 г. по 20.12.2021 г., могут не заполнять заявку на участие в викторине на сайте - они попадают в списки участников автоматически, когда оформляют документы перед вакцинацией в медицинской организации (при условии заполнения в т.ч. согласия на обработку персональных данных об участии в викторине).

Также отметим, что жители Самарской области, уникальные номера которых стали победителями в двух розыгрышах 24 ноября и 8 декабря, не участвуют в следующих этапах викторины. А те участники, уникальные номера которых не стали победителями, автоматически продолжат участие в следующем розыгрыше викторины.

У всех жителей, сделавших прививку до 20 декабря включительно, есть шанс выиграть ценный приз! Подробная информация по викторине представлена на сайте https://card.samregion.ru, а также можно задать вопросы по телефону "горячей линии" викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.