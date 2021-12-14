В Самарской области упал темп вакцинации от коронавируса

Самарское министерство здравоохранения отмечает снижение темпов вакцинации по всем муниципальным образованиям области. Сейчас в регионе привито первым компонентом 1593112 жителей (78,3% от плана, 50,5% от населения), повторную вакцинацию прошли более 198 тысяч человек (52,9%).

В семи районах охват вакцинацией жителей в возрасте 60+ недостаточный, ниже среднеобластного. От гриппа в Самарской области привито 38,8% от плана, недостаточно работа налажена в 13 муниципальных образованиях.

"С сожалением отмечаю, что ряд муниципалитетов не справляется с вакцинацией. Ничем другим, как невниманием к ветеранам, к их здоровью со стороны глав муниципальных образований я это объяснить не могу. Все зависит от вас, от вашего желания прийти на помощь людям, помочь им защитить свое здоровье. Коллеги, организуйте работу должным образом. Я не вижу должной динамики по отстающим муниципальным образованиям", — отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Министр Армен Бенян напомнил, что для удобства жителей в Самаре открыты дополнительные пункты массовой вакцинации, где можно привиться и от коронавируса (первично и повторно), и от гриппа. В Самаре это колледж им. Ляпиной и Самарская областная универсальная научная библиотека. Эти пункты будут работать каждый день без выходных вплоть до Нового года.

Во вторник, 14 декабря, ожидается поставка закупленных на средства областного бюджета 320 тысяч доз вакцин от гриппа, их оперативно распределят по медицинским учреждениям.