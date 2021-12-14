Сборная России по гандболу проиграла Франции

Сборная России, за которую выступают четыре гандболистки "Лады" (Валерия Кирдяшева, Вероника Никитина, Ольга Фомина и Ольга Щербак), в своем шестом матче на чемпионате мира в Испании уступила команде Франции со счетом 28:33 (12:17) и вышла в 1/4 финала со второго места в первой группе основного раунда.

Оба участника заключительного поединка в первом секстете второго этапа в Гранольерсе за тур до финиша этой стадии обеспечили себе попадание в плей-офф. Оставалось только выяснить, кто из финалистов недавней японской Олимпиады займет первое место, а кто второе.

Наши бойко стартовали, поведя 5:2 на седьмой минуте. Но их отменно сыгранные соперницы, которые мало поменяли внешний облик после золотых для себя Игр в Токио, стали все увереннее брать контроль над развитием событий в свои руки. В середине первой половины встречи уже они были впереди на три мяча, а к перерыву увеличили отрыв.

Не оставили они России шансов и после отдыха, хотя подопечные Людмилы Бодниевой могут занести себе в актив тот факт, что сократили отставание с девяти мячей до итоговых пяти. Финишировав в группе вслед за олимпийскими чемпионками, наши попали в четвертьфинале на грозную Норвегию, победившую в соседней шестерке. Тот, кто в этой классической паре окажется в среду сильнее, продолжит борьбу за медали. Проигравший уедет домой.