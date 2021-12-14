Сборная России по гандболу проиграла Франции

Сборная России, за которую выступают четыре гандболистки "Лады" (Валерия Кирдяшева, Вероника Никитина, Ольга Фомина и Ольга Щербак), в своем шестом матче на чемпионате мира в Испании уступила команде Франции со счетом 28:33 (12:17) и вышла в 1/4 финала со второго места в первой группе основного раунда.
Оба участника заключительного поединка в первом секстете второго этапа в Гранольерсе за тур до финиша этой стадии обеспечили себе попадание в плей-офф. Оставалось только выяснить, кто из финалистов недавней японской Олимпиады займет первое место, а кто второе.
Наши бойко стартовали, поведя 5:2 на седьмой минуте. Но их отменно сыгранные соперницы, которые мало поменяли внешний облик после золотых для себя Игр в Токио, стали все увереннее брать контроль над развитием событий в свои руки. В середине первой половины встречи уже они были впереди на три мяча, а к перерыву увеличили отрыв.
Не оставили они России шансов и после отдыха, хотя подопечные Людмилы Бодниевой могут занести себе в актив тот факт, что сократили отставание с девяти мячей до итоговых пяти. Финишировав в группе вслед за олимпийскими чемпионками, наши попали в четвертьфинале на грозную Норвегию, победившую в соседней шестерке. Тот, кто в этой классической паре окажется в среду сильнее, продолжит борьбу за медали. Проигравший уедет домой.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!