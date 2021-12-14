До 26 декабря в Самаре закрыто движение по улицам Белогородской и Дзержинского

В связи с проведением работ по модернизации водопроводной линии временно ограничено движение транспорта до 23:59 26 декабря по ул. Белогородской на участке от пер. Хибинский до Лосиного парка, по ул. Дзержинского на участке от ул. Партизанской до дома № 34 по ул. Дзержинского.

Просим граждан с пониманием отнестись к необходимости проведения работ, и планировать свои маршруты следования заблаговременно, пишет администрация города.