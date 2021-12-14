Самарские школьники заняли первое место на "Бауманиаде"

11 и 12 декабря в Москве в стенах Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана состоялся финал Межрегионального юношеского фестиваля интеллектуальных игр "Бауманиада, или Интеллектуальный триатлон".

В этом году в фестивале приняли участие 26 команд, студенты и школьники из 12 регионов России.

Самарскую область на фестивале представляли четыре команды.

Финальная программа Триатлона включала в себя три этапа: "Интеллектуальное многоборье", турнир "Что? Где? Когда?" (6 туров по 15 вопросов, разделенные на два дня) и "Блиц-марафон".

В туре второго дня самарская команда "Бобры" ответила на 45 вопросов и выиграла турнир "Что? Где? Когда?". В зачете "Школьники" команда взяла I место.

"Бобры" — победители интеллектуальных конкурсов в Самарском регионе. Ребята играют вместе со 2 класса. На данный момент в команду входят учащиеся 10-х классов Лицея № 135 авиационного профиля, школы № 176 и Архитектурно-технического лицея СамГТУ: Анна Иштыкова, Мария Вишневская, Мария Чикина, Илья Коновалов, Роман Лабецкий и Владимир Комиссаренко.