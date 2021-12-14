В четырех парках Самары работают катки

В Самаре залиты катки в четырех парках — это "Дружба", "Победы", 50-летия Октября, им. Ю. А. Гагарина.

В этом году во всех внутригородских районах города будет залито более 120 катков. Ледовые площадки появятся на площади Куйбышева, набережной, в парках, общественных пространствах и на дворовых территориях.

В парке Победы ледовая площадка оборудована на новом месте — ближе к ул. Аэродромной (где раньше располагалось колесо обозрения). Благодаря этому ее площадь увеличилась до 2000 квадратных метров.

В каждом парке на катках присутствуют пункты проката коньков, раздевалки, точки общественного питания.

В работе пунктов предусмотрены санитарные перерывы для дезинфекции контактных поверхностей.

Ледовые площадки работают с 10:00 до 22:00. В перерыве проводятся работы по очистке, заливке и шлифовке покрытия. В целях безопасности в это время посетителям кататься запрещено.

В парках "Дружба", "Победы", имени Юрия Гагарина проведено обновление световой иллюминации.



