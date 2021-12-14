Бывшую сотрудницу ФНС из Самары обвиняют в мошенничестве на 1,3 млн рублей

В Самаре закончили расследовать уголовное дело бывшего главного налогового инспектора МИ ФНС России № 20. Женщину обвиняют в покушении на мошенничество. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, к женщине обратилась замначальника отдела учета и работы с налогоплательщиками в интересах некой фирмы и предложила за взятку исключить ООО из плана выездных проверок, а также уменьшить сумму доначисленного налога. Обвиняемая согласилась, хотя такие вопросы не входили в ее полномочия. За "услугу" инспектор попросила 1,3 млн руб., которые обещала передать сотрудникам, которые могли бы решить проблему фирмы. При этом "комиссию" 200 тыс. руб. сотрудница ФНС планировала взять себе.

Кроме того, сейчас находится в суде уголовное дело бывшей замначальника отдела учета и работы с налогоплательщиками МИ ФНС России № 20 по Самарской области, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.