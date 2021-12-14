Обвинение просит три года для экс-директора ДК Кирова за гибель ребенка из-за упавшей плиты фасада

В понедельник, 13 декабря, в Кировском районном суде Самары начались прения по уголовному делу бывшего директора городского МАУ "Дворец Творчества" Валерия Синцова. Его обвиняют в халатности, повлекшей смерть ребенка.
Представитель гособвинения просил признать Синцова виновным и назначить ему три года лишения свободы в колонии общего режима.
Напомним, на площади Кирова днем 1 сентября 2019 г. 10-летний мальчик на улице перед зданием ДК Литвинова повис на гранитной облицовке фасада. В результате облицовочная плита оторвалась. Ребенок упал и ударился затылком об асфальт, кроме того, гранитная плита свалилась ему на голову. Мальчик погиб.
По версии следствия, причиной трагедии стало то, что директор ДК с 2013 г. по 2019 г. не предпринял достаточных мер для капитального ремонта фасада, хотя знал, что здание находится в плачевном состоянии. Также около фасада не установили ограждения.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы