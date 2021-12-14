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Суды Происшествия

Обвинение просит три года для экс-директора ДК Кирова за гибель ребенка из-за упавшей плиты фасада

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 13 декабря, в Кировском районном суде Самары начались прения по уголовному делу бывшего директора городского МАУ "Дворец Творчества" Валерия Синцова. Его обвиняют в халатности, повлекшей смерть ребенка.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Представитель гособвинения просил признать Синцова виновным и назначить ему три года лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, на площади Кирова днем 1 сентября 2019 г. 10-летний мальчик на улице перед зданием ДК Литвинова повис на гранитной облицовке фасада. В результате облицовочная плита оторвалась. Ребенок упал и ударился затылком об асфальт, кроме того, гранитная плита свалилась ему на голову. Мальчик погиб.

По версии следствия, причиной трагедии стало то, что директор ДК с 2013 г. по 2019 г. не предпринял достаточных мер для капитального ремонта фасада, хотя знал, что здание находится в плачевном состоянии. Также около фасада не установили ограждения.

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