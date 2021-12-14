За Самарским филиалом Россельхозбанка признали право на удовлетворение гражданского иска в уголовном деле по обвинению руководителя ООО "Юбилейный"

Судебной коллегией по уголовным делам Самарского областного суда по уголовному делу в отношении Кутенкова О.А. 06.12.2021 вынесено апелляционное определение. За Самарским региональным филиалом АО "Россельхозбанк" признано право на удовлетворение гражданского иска. В остальном приговор суда оставлен без изменения.

Промышленный районный суд города Самары рассмотрел 27 июля 2021 года уголовное дело в отношении бывшего директора ООО "Юбилейный" Олега Кутенкова, возбужденное по инициативе Самарского филиала Россельхозбанка. Предпринимателю были предъявлены обвинения в мошенничестве (ч.4 ст. 159.1 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений Кутенкову О.А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима.

"Обвинительный приговор оглашен. Вопрос о возмещении гражданского иска будет передан Самарским филиалом для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Россельхозбанк отстаивает свои интересы всеми законными способами", — пояснил Раиль Багдалов, директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка.