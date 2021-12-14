За Самарским филиалом Россельхозбанка признали право на удовлетворение гражданского иска в уголовном деле по обвинению руководителя ООО "Юбилейный"

Судебной коллегией по уголовным делам Самарского областного суда по уголовному делу в отношении Кутенкова О.А. 06.12.2021 вынесено апелляционное определение. За Самарским региональным филиалом АО "Россельхозбанк" признано право на удовлетворение гражданского иска. В остальном приговор суда оставлен без изменения.
Промышленный районный суд города Самары рассмотрел 27 июля 2021 года уголовное дело в отношении бывшего директора ООО "Юбилейный" Олега Кутенкова, возбужденное по инициативе Самарского филиала Россельхозбанка. Предпринимателю были предъявлены обвинения в мошенничестве (ч.4 ст. 159.1 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений Кутенкову О.А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима.
"Обвинительный приговор оглашен. Вопрос о возмещении гражданского иска будет передан Самарским филиалом для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Россельхозбанк отстаивает свои интересы всеми законными способами", — пояснил Раиль Багдалов, директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы