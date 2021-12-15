На пожаре в Сызрани обнаружены тела двух человек

Во вторник, 14 декабря, примерно в 21:53 произошел пожар в неэксплуатируемом строении на ул. Котельная, 34 в Сызрани, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На борьбу с огнем были направлены 27 человек, которые, используя 9 единиц техники, в 22:16 ликвидировали открытое горение на площади 30 кв. м.

В региональном управлении МЧС России отметили, что на месте пожара были обнаружены тела двух человек, пол, личные данные которых и причины смерти устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возгорания.