Самарчанка потеряла 11 тыс. руб., пытаясь купить елку в Интернете

В Самаре 28-летняя женщина, работающая поваром, перевела неизвестному 11 тыс. руб., который представился продавцом искусственных елок.

После перевода денег мошенник перестал выходить на связь, а товар женщина так и не получила. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.