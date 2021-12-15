"СамараТранссСтрой" оштрафовали за нарушения при реконструкции ул. Ново-Садовой

Государственная инспекция строительного надзора Самарской области подала в Арбитражный суд заявление с требованием привлечь к административной ответственности ООО "СамараТрансСтрой". Компания просрочила выполнение ранее выданного ей предписания об устранении нарушений, допущенных во время реконструкции ул. Ново-Садовой.

В феврале 2021 г. компания "СамараТрансСтрой" выиграла подряд минтранса на реконструкцию ул. Ново-Садовой (от ул. Полевой до пр. Кирова), завершение которой планируется до 31 декабря 2024 г. В апреле 2021 г. Госинспекция стройнадзора организовала внеплановую проверку на объекте, в ходе которой обнаружились нарушения требований проектной документации, допущенные при реконструкции дороги. На основании проверки инспекция выдала предписание об устранении нарушений до 4 июня 2021 г. Позже срок продлили до 20 сентября, но предписание так и не было исполнено в полном объеме.

Госинспекция, усмотревшая в действиях "СамараТрансСтроя" признаки административного нарушения по ч.6 ст. 19.5 КоАП РФ, вынесла протокол о привлечении к ответственности. Соответствующее заявление было направлено в Арбитражный суд Самарской области. Суд вынес решение оштрафовать на 50 тыс. рублей.