С 17 декабря в Самаре по ул. Братьев Коростелевых будет ограничено движение

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В связи с проведением работ по подключению к централизованной системе водоотведения (дождевая канализация) временно ограничивается движение транспорта с 00:30 17 декабря до 06:00 20 декабря по ул. Братьев Коростелевых на пересечении с улицей Льва Толстого.