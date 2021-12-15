В Сызрани разыскивают водителя, сбившего девушку и скрывшегося

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В среду, 15 декабря, в 7:50, неизвестный водитель в районе дома № 79 по ул. Володарского сбил 24-летнюю девушку. Об этом сообщили в ОГИБДД "Сызранское".