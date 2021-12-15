В Сызрани разыскивают водителя, сбившего девушку и скрывшегося

В среду, 15 декабря, в 7:50, неизвестный водитель в районе дома № 79 по ул. Володарского сбил 24-летнюю девушку. Об этом сообщили в ОГИБДД "Сызранское".
По данным полицейских, пострадавшая пересекала проезжую часть в неположенном месте, хотя рядом был пешеходный переход.
Пешеход получила травмы, а водитель скрылся с места аварии.
Госавтоинспекция Сызрани просит откликнуться тех, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП по телефону: (8464) 33-38-66 либо 102 с мобильного.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...