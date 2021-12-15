Вадим Михеев избран председателем регионального избиркома

Во вторник, 14 декабря, на первом заседании обновленного состава областной избирательной комиссии член Центризбиркома Борис Эбзеев предложил организаторам выборов рассмотреть кандидатуру Вадима Михеева в качестве председателя избирательной комиссии Самарской области на ближайшие 5 лет.
"Деятельность предыдущего состава Избирательной комиссии Самарской области получила самую позитивную оценку со стороны ЦИК России, и отдельно хочу обратить внимание на взвешенный и демократичный стиль руководства Вадима Николаевича Михеева, которого мы рекомендовали на должность председателя комиссии", — подчеркнул Борис Эбзеев.
Свои оценки работе предыдущего состава регионального избиркома и пожелания новому составу организаторов выборов дали представитель главного федерального инспектора по Самарской области Михаил Феоктистов, вице-губернатор — руководитель департамента внутренней политики Самарской области Дмитрий Кочергин, который выразил позицию губернатора области Дмитрия Азарова, и представитель областного парламента Дмитрий Холин, который зачитал обращение председателя Самарской губернской думы Геннадия Котельникова.
С напутствием организаторам выборов также выступили руководитель Общественной палаты региона Виктор Сойфер и Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.
Согласно регламенту, избрание председателя, заместителя и секретаря регионального избиркома проводилось тайным голосованием, итоги которого подводила счетная комиссия, сформированная из организаторов выборов. После подсчета голосов были избраны председатель областной избирательной комиссии, его заместитель и секретарь. Ими соответственно стали — Вадим Михеев, Алексей Солдатов и Наталья Таран.
Что касается нового состава избирательной комиссии Самарской области, то он обновился почти на 45 процентов. Сергей Мирзоян, предложенный партией "Новые люди", Мария Хитова, вошедшая в состав комиссии по предложению ЛДПР, Андрей Морозов, выдвинутый "Справедливой Россией", Екатерина Семочкина от "Союза женщин Самарской области", Светлана Трошина, которую в состав комиссии делегировало реготделение "Ассоциации юристов России", и Евгений Шевырин, предложенный партией "Единая Россия", — новые лица избирательной системы области.
"Первоочередная задача нового состава — провести масштабную работу по обучению членов нижестоящих комиссий, организовать работу по формированию участковых избирательных комиссий на новый срок полномочий 2023–2028 годов и взаимодействию с общественниками", — заметил вновь избранный председатель комиссии Вадим Михеев.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...