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Выборы Власть и политика

Вадим Михеев избран председателем регионального избиркома

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 декабря, на первом заседании обновленного состава областной избирательной комиссии член Центризбиркома Борис Эбзеев предложил организаторам выборов рассмотреть кандидатуру Вадима Михеева в качестве председателя избирательной комиссии Самарской области на ближайшие 5 лет.

"Деятельность предыдущего состава Избирательной комиссии Самарской области получила самую позитивную оценку со стороны ЦИК России, и отдельно хочу обратить внимание на взвешенный и демократичный стиль руководства Вадима Николаевича Михеева, которого мы рекомендовали на должность председателя комиссии", — подчеркнул Борис Эбзеев.

Свои оценки работе предыдущего состава регионального избиркома и пожелания новому составу организаторов выборов дали представитель главного федерального инспектора по Самарской области Михаил Феоктистов, вице-губернатор — руководитель департамента внутренней политики Самарской области Дмитрий Кочергин, который выразил позицию губернатора области Дмитрия Азарова, и представитель областного парламента Дмитрий Холин, который зачитал обращение председателя Самарской губернской думы Геннадия Котельникова.

С напутствием организаторам выборов также выступили руководитель Общественной палаты региона Виктор Сойфер и Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

Согласно регламенту, избрание председателя, заместителя и секретаря регионального избиркома проводилось тайным голосованием, итоги которого подводила счетная комиссия, сформированная из организаторов выборов. После подсчета голосов были избраны председатель областной избирательной комиссии, его заместитель и секретарь. Ими соответственно стали — Вадим Михеев, Алексей Солдатов и Наталья Таран.

Что касается нового состава избирательной комиссии Самарской области, то он обновился почти на 45 процентов. Сергей Мирзоян, предложенный партией "Новые люди", Мария Хитова, вошедшая в состав комиссии по предложению ЛДПР, Андрей Морозов, выдвинутый "Справедливой Россией", Екатерина Семочкина от "Союза женщин Самарской области", Светлана Трошина, которую в состав комиссии делегировало реготделение "Ассоциации юристов России", и Евгений Шевырин, предложенный партией "Единая Россия", — новые лица избирательной системы области.

"Первоочередная задача нового состава — провести масштабную работу по обучению членов нижестоящих комиссий, организовать работу по формированию участковых избирательных комиссий на новый срок полномочий 2023–2028 годов и взаимодействию с общественниками", — заметил вновь избранный председатель комиссии Вадим Михеев.

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