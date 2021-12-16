В Самаре на ул. Нагорной загорелся автомобиль Audi

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В среду, 15 декабря, в 7:21 пожарные получили сообщение о возгорании машины напротив дома № 38 на ул. Нагорной в Промышленном районе и выехали на тушение, об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.