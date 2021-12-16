В с. Воскресенка под Самарой горела передвижная дизельная электростанция

В среду, 15 декабря, около 14:09 загорелась передвижная дизельная электростанция напротив дома № 8 на ул. Шоссейной в с. Воскресенка Волжского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 5 кв. м. В ее тушении участвовали пять человек, которые ликвидировали пожар в 14:34.

Данных о пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливается.