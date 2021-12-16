Экс-глава Тольятти Сергей Анташев стал директором филиала "Т Плюс" в Саратове

Бывший мэр Тольятти Сергей Анташев возглавил Саратовский филиал ПАО "Т Плюс", сообщает пресс-служба правительства Саратовской области. Рабочую встречу с новым директором накануне провели губернатор Валерий Радаев и генеральный директор энергокомпании Андрей Вагнер.

Руководители обсудили текущее состояние теплосетевого комплекса, а также перспективы его развития в Саратове, Энгельсе и Балакове.

Напомним, Сергей Анташев ушел в отставку по собственному желанию. Заявление он написал после провального выступления 17 февраля текущего года на прямой линии с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Свою карьеру бывший глава Тольятти продолжил на АО "АвтоВАЗ", где он получил должность руководителя проекта в службе вице-президента по промышленным сервисам, которая отвечает за обеспечение функционирования инфраструктуры АО "АвтоВАЗ".

Как сообщали СМИ, Анташеву предлагали продолжить карьеру в структуре "Т Плюс", но все эти варианты предполагали переезд за пределы Самарской области и на тот момент он предпочел остаться в Тольятти.