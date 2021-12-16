Минздрав Самарской области разъясняет, как правильно падать на льду

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по хирургии, заведующий кафедрой хирургии института профессионального образования СамГМУ, д.м.н., профессор Евгений Корымасов дал несколько рекомендаций, как вести себя, если случилась травма от падения на льду.

Падения во время гололеда — явление более чем распространенное. При этом велик риск повреждения не только костей скелета, но и внутренних органов, в частности, органов брюшной полости. К таким повреждениям относятся закрытые травмы печени, поджелудочной железы и селезенки, опасность которых заключается во внутрибрюшных кровотечениях.

Подобные травмы могут быть получены случайно и во время занятий спортом в фитнес-центре или в домашних условиях. Нередко бытовой травматизм сопровождается открытой травмой живота и возможным выходом сальника и кишечника через переднюю брюшную стенку. Такие повреждения опасны, в первую очередь, также внутренним и наружным кровотечением.

Избежать травму живота почти всегда бывает трудно: она всегда происходит внезапно. Поэтому, если человек уже понял, что падение неизбежно, ему следует максимально сгруппироваться в "комок", руки подобрать, голову втянуть в плечи, постараться упасть на бок.

Упав, не стоит торопиться вставать. Сначала надо приподнять голову, пошевелить руками и ногами. Если боли нет, можно вставать. Если же появились какие-то болезненные ощущения в животе, головокружение или обморок, нужно постараться скорее обратиться за помощью к окружающим людям и вызвать "скорую помощь". Во время разговора с диспетчером следует четко указать на травму живота и соответствующие симптомы.

Первая помощь пострадавшему со стороны окружающих людей должна заключаться в соблюдении принципа "не навреди". Поэтому до приезда бригады "скорой помощи":

— нельзя вправлять в рану выпавшие внутренние органы;

— нельзя туго прибинтовывать выпавшие внутренние органы к туловищу;

— извлекать из раны инородный предмет;

— давать обезболивающие препараты;

— поить и кормить пострадавшего;

— поднимать пострадавшего и помогать ему добраться до дома;

— пытаться доставить пострадавшего попутным транспортом в больницу.

Следует попросить человека, который вам помог, дождаться приезда "скорой помощи".