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Туризм Общество

В Ширяево откроют гламурный кемпинг Foxsisters camp

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 17 декабря, состоится второй пресс-тур в рамках реализации проекта "Поехали! Зимний отдых в Самарской области" для представителей СМИ и блогеров, организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области при поддержке правительства региона.

На протяжении всего четвертого этапа участники пресс-туров будут знакомиться с туристическими площадками, где можно отдохнуть зимой, пробовать себя в зимних и экстремальных видах спорта, наслаждаться пейзажами заснеженных Жигулевских гор. Главная цель каждого тура — увлекательно, доступно и нестандартно рассказать жителям и гостям Самарской области о богатейших рекреационных и туристических возможностях нашего региона.

В этот раз журналисты и блогеры примут участие в торжественном открытии глэмпинга Foxsisters camp в Ширяево. Проект стал победителем I конкурса на предоставление субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма 2020 г.

Слово "глэмпинг" впервые появилось в Великобритании в начале нулевых. Оно образовалось в результате слияния двух английских слов glamour и camping — что означает гламурный кемпинг.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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