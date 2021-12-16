В Ширяево откроют гламурный кемпинг Foxsisters camp

В пятницу, 17 декабря, состоится второй пресс-тур в рамках реализации проекта "Поехали! Зимний отдых в Самарской области" для представителей СМИ и блогеров, организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области при поддержке правительства региона.

На протяжении всего четвертого этапа участники пресс-туров будут знакомиться с туристическими площадками, где можно отдохнуть зимой, пробовать себя в зимних и экстремальных видах спорта, наслаждаться пейзажами заснеженных Жигулевских гор. Главная цель каждого тура — увлекательно, доступно и нестандартно рассказать жителям и гостям Самарской области о богатейших рекреационных и туристических возможностях нашего региона.

В этот раз журналисты и блогеры примут участие в торжественном открытии глэмпинга Foxsisters camp в Ширяево. Проект стал победителем I конкурса на предоставление субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма 2020 г.