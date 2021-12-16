В Самарскую область поставлено 320 тысяч доз вакцины от гриппа

В Самарскую область поставлена новая партия вакцины от гриппа — 320 тысяч доз. В ближайшее время вакцина "Гриппол плюс", предназначенная для профилактики сезонного гриппа детям с 6-месячного возраста, подросткам и взрослым без ограничения возраста,, будет распределена в медучреждения региона.
В поликлиниках региона продолжается вакцинация населения от гриппа. В настоящее время прививки от гриппа сделали почти 785 тысяч жителей региона.
В рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники и люди с хроническими заболеваниями.
"К гриппу восприимчивы абсолютно все возрастные категории, — отметил руководитель информационного центра оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области Дмитрий Константинов. — Особенно тяжело переносят инфекцию люди старшего поколения, имеющие хронические заболевания, и маленькие дети. Грипп опасен своими осложнениями. Призываю всех жителей, кто еще не сделал прививку от гриппа — обязательно пройти вакцинацию".
Специалисты также напоминают, можно пройти вакцинацию одновременно от COVID-19 и от гриппа. Если человек уже сделал одну из прививок, то интервал между прививками должен составлять не менее 1 месяца.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.