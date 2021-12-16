Московским автолюбителям следует опасаться вандалов, стихий и даже животных

По данным Страхового Дома ВСК, больше половины всех страховых случаев по каско в Москве связаны с ДТП — 50,7%.

Если не считать эту величину, то чаще всего причиной обращений автолюбителей в страховую компанию становится бой стекол — 57% без учета аварий на дорогах. На втором месте расположились вандалы — 27,8% владельцев авто страдают от противоправных действий третьих лиц. На третьем — какое-либо иное внешнее воздействие на автомобиль — 11%.

Также в столице распространена проблема с неожиданным падением предметов на ТС. Это может происходить как из-за действий человека, так и по каким-то стихийным причинам. В подобные случаи попадают 1,5% водителей. Еще одной частой причиной страховых случаев по каско стала внезапная поломка автомобиля. Около 1% автолюбителей в Москве становятся жертвами неисправности своего ТС.

Реже в столичном регионе люди обращаются с жалобами на стихийные бедствия (0,57%), угоны (0,5%), пожары или взрывы (0,23%), причинение ущерба имуществу третьих лиц (0,16%), хищение частей авто (0,12%) и ДТП с животными (0,03%).

"В многомиллионной Москве автовладельцы регулярно сталкиваются с вандалами. В уходящем году в столице не раз был ураганный ветер, во время него на авто могут упасть, например, рекламные конструкции. В районе парка "Лосиный остров" не исключены даже столкновения с крупными животными. Ни в одном другом регионе нет подобной статистики. Москва — это мегаполис, где каждый день может произойти все что угодно. Каско покрывает любое из этих происшествий, так что для столицы этот вид страхования особенно важен. Не зря мы активно его развиваем и делаем проще для клиента, ведь оформить полис у нас уже можно онлайн без обращения в офис компании, как и получить направление на ремонт", — отметил Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.