В Тольятти обнаружили мумифицированный труп

В четверг, 16 декабря, спасатели Центра гражданской защиты Тольятти выехали на вызов в квартиру на ул. Мурысева. Об этом рассказал директор Центра Андрей Дербенев.

Жители дома № 58 по ул Мурысева заметили, что в одной из квартир остались открытыми окна, несмотря на минусовую погоду. При этом хозяина жилья долго никто не видел.

Спасатели вскрыли дверь и обнаружили мумифицированные останки человека. Предположительно, погибшим может быть хозяин квартиры. Обстоятельства случившегося устанавливают.