Напротив речного вокзала Тольятти скончался рыбак

Утром 16 декабря в Центр гражданской защиты Тольятти очевидцы сообщили, что на льду Волги между речным вокзалом и волнорезом находится тело рыбака. Об этом сообщил директор центра Андрей Дербенев.

Погибшим оказался 69-летний мужчина. Его тело эвакуировали на берег и передали правоохранителям.

По предварительным данным, рыбак мог погибнуть от сердечного приступа.

"Спасатели призывают рыбаков соблюдать элементарные правила личной безопасности: не выходить на тонкий лед, не носить рюкзак на обоих плечах, брать с собой компас, сотовую связь, веревку, использовать специальные неопреновые костюмы и не заниматься ловом рыбы в одиночку", — сказал Андрей Дербенев.