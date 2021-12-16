В центре Самары перевернулся автомобиль

В четверг, 16 декабря, в центре Самары в ДТП попал 21-летний водитель Volkswagen Polo. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, около 15:10 молодой человек ехал по ул. А. Толстого в направлении ул. Комсомольской и врезался в остановившийся Skoda Rapid. От удара Volkswagen отбросило на бордюр и металлическое ограждение. После этого автомобиль опрокинулся.

Как сообщают полицейские, предположительно, в ТП никто не пострадал.