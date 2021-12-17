"Ладья" проиграла "Белым медведям"

Очередным соперником "Ладьи" были "Белые Медведи", с которыми тольяттинцы встретились в Челябинске.
После двух периодов уральцы выигрывали 3:0.
В дебюте третьего периода Вадим Сущев в большинстве отыграл одну шайбу, но в концовке "медведи" установили окончательный счет, реализовав численное преимущество — 4:1.
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