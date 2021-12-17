Самарская область и Республика Уганда будут развивать сотрудничество в сфере образования и туризма

15 и 16 декабря 2021 года в Самарской области с рабочим визитом находилась делегация Посольства Республики Уганда в Российской Федерации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Джонсоном Агара Олвы.
Официальная дипломатическая миссия Уганды в России работает в Москве с момента установления дипломатических отношений между нашими странами в октябре 1962 года. Цель визита дипломатов — предметное знакомство с экономическим и культурным потенциалом региона и обсуждение перспективных сфер для сотрудничества.
Напомним, в ноябре этого года на расширенном заседании коллегии МИД президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Россия заинтересована в развитии сотрудничества с африканскими государствами. "Россия намерена и дальше уделять большое внимание сотрудничеству с африканскими государствами, придавая ему комплексный характер, — сказал президент. — В 2019 г. в Сочи, как вы знаете, был успешно проведен саммит Россия — Африка. Сейчас прорабатывается возможность следующей такой же встречи в 2022 году".
Сегодня Африка — мировой лидер по темпам роста потребления. На континенте стремительно развивается сельское хозяйство, химическая промышленность, нефтепереработка и добывающая промышленность, энергетика и технологии мирного атома. Большинство африканских стран заинтересованы в развитии инфраструктуры, растет спрос на автомобили и спецтехнику. В каждой из этих сфер есть, что предложить Самарской области. Эффективность экономической политики региона подтверждается ведущими международными рейтинговыми агентствами и высокими результатами Самарской области в Национальном рейтинге состояния инвестклимата АСИ, где область прошла путь с 65 до 8 места. "Такие позитивные сигналы должны стать маяком для инвесторов, которые выбирают территорию для реализации своих проектов. Мы открыты к диалогу с бизнесом, готовы оказывать инвесторам системную поддержку и создавать максимально комфортные условия для развития", — отмечал Глава региона Дмитрий Азаров. Рабочий визит Посольства Республики Уганда в России — начало перспективного, взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества.
Участников делегации приветствовала заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина. "Самарская область имеет торгово-экономические связи с более чем 130 странами мира. Отраслевыми направлениями для обсуждения перспектив могут стать сельское хозяйство, промышленность и торговля, — подчеркнула зампред правительства. — Мы видим, что Республика Уганда покупает на международном рынке сельскохозяйственную продукцию, автомобили и комплектующие, цветные металлы и каучук, лекарства и другую продукцию, которая в том числе производится на территории Самарской области. Мы готовы предложить активизировать торговые связи".
Руководитель департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области Вера Щербачёва поблагодарила Джонсона Агару Олву за интерес, проявленный к региону, и отметила, что есть немало направлений взаимовыгодного сотрудничества Самарской области с Угандой.
В качестве приоритетных направлений сотрудничества Джонсон Агара Олва также обозначил взаимодействие в сфере образования, в том числе подготовку специалистов для аэрокосмической отрасли. "Мы знаем, что высшее образования в России очень высокого качества и готовы детально обсуждать эту тему, чтобы наша молодежь получила возможность учиться в вузах вашего региона", — сказал Посол. Джонсон Агара Олва поделился впечатлениями от экскурсии делегации в музей "Самара Космическая" и добавил, что в Уганде есть улица, названная в честь Юрия Гагарина.
Стороны договорились проработать вопрос об организации обменов и стажировок среди студентов и профессорско-преподавательского состава, а также совместных научных программах. В рамках визита делегация провела переговоры с представителями крупнейших вузов региона.
Ещё одним направлением для сотрудничества с африканской страной может стать туризм. Наталья Катина предложила организовать ВКС с представителями туристической отрасли региона.
"Когда мы вернёмся в Москву, будем прорабатывать предложения и обязательно передадим все презентационные материалы в правительство страны", — заверил посол.
В первый день визита делегация Уганды посетила региональную торгово-промышленную палату и встретилась с предпринимателями, заинтересованными в развитии экспорта в африканскую республику, а также осмотрела производственные площадки предприятия Электрощит Самара. В четверг, 16 декабря 2021 г., гости посетили ОЭЗ "Тольятти" и провели переговоры с представителями бизнес-сообщества в технопарке в сфере высоких технологий "Жигулёвская долина".
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная