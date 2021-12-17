16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область и Республика Уганда будут развивать сотрудничество в сфере образования и туризма Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям Самарской области Губернатор провел совещание по вопросам безопасности во время новогодних праздников Ресторанам и барам Самарской области разрешено работать до часа ночи Геннадий Котельников: "Модернизации первичного звена — приоритетная тема в развитии региона"

Власть и политика

Самарская область и Республика Уганда будут развивать сотрудничество в сфере образования и туризма

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

15 и 16 декабря 2021 года в Самарской области с рабочим визитом находилась делегация Посольства Республики Уганда в Российской Федерации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Джонсоном Агара Олвы.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Официальная дипломатическая миссия Уганды в России работает в Москве с момента установления дипломатических отношений между нашими странами в октябре 1962 года. Цель визита дипломатов — предметное знакомство с экономическим и культурным потенциалом региона и обсуждение перспективных сфер для сотрудничества.

Напомним, в ноябре этого года на расширенном заседании коллегии МИД президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Россия заинтересована в развитии  сотрудничества с африканскими государствами. "Россия намерена и дальше уделять большое внимание сотрудничеству с африканскими государствами, придавая ему комплексный характер, — сказал президент. — В 2019 г. в Сочи, как вы знаете, был успешно проведен саммит Россия — Африка. Сейчас прорабатывается возможность следующей такой же встречи в 2022 году".

Сегодня Африка — мировой лидер по темпам роста потребления. На континенте стремительно развивается сельское хозяйство, химическая промышленность, нефтепереработка и добывающая промышленность, энергетика и технологии мирного атома. Большинство африканских стран заинтересованы в развитии инфраструктуры, растет спрос на автомобили и спецтехнику. В каждой из этих сфер есть, что предложить Самарской области. Эффективность экономической политики региона подтверждается ведущими международными рейтинговыми агентствами и высокими результатами Самарской области в Национальном рейтинге состояния инвестклимата АСИ, где область прошла путь с 65 до 8 места. "Такие позитивные сигналы должны стать маяком для инвесторов, которые выбирают территорию для реализации своих проектов. Мы открыты к диалогу с бизнесом, готовы оказывать инвесторам системную поддержку и создавать максимально комфортные условия для развития", — отмечал Глава региона Дмитрий Азаров. Рабочий визит Посольства Республики Уганда в России — начало перспективного, взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества.

Участников делегации приветствовала заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина. "Самарская область имеет  торгово-экономические связи с более чем  130 странами мира.  Отраслевыми направлениями для обсуждения перспектив могут стать сельское хозяйство, промышленность и торговля, — подчеркнула зампред правительства. — Мы видим, что Республика Уганда покупает на международном рынке сельскохозяйственную продукцию, автомобили и комплектующие, цветные металлы и каучук, лекарства и другую продукцию, которая в том числе производится на территории Самарской области. Мы готовы предложить активизировать торговые связи".

Руководитель департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области Вера Щербачёва поблагодарила Джонсона Агару Олву за интерес, проявленный к региону, и отметила, что есть немало направлений взаимовыгодного сотрудничества Самарской области с Угандой.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества Джонсон Агара Олва также обозначил  взаимодействие в сфере образования, в том числе подготовку специалистов для аэрокосмической отрасли. "Мы знаем, что высшее образования в России очень высокого качества и готовы детально обсуждать эту тему, чтобы наша молодежь получила возможность учиться в вузах вашего региона", — сказал Посол. Джонсон Агара Олва поделился впечатлениями от экскурсии делегации в музей "Самара Космическая" и добавил, что в Уганде есть улица, названная в честь Юрия Гагарина.

Стороны договорились проработать вопрос об организации обменов и стажировок среди студентов и профессорско-преподавательского состава, а также совместных научных программах. В рамках визита делегация провела переговоры с представителями крупнейших вузов региона.

Ещё одним направлением для сотрудничества с африканской страной может стать туризм. Наталья Катина предложила организовать ВКС с представителями туристической отрасли региона.

"Когда мы вернёмся в Москву, будем прорабатывать предложения и обязательно передадим все презентационные материалы в правительство страны", — заверил посол.

В первый день визита делегация Уганды посетила региональную торгово-промышленную палату и встретилась с предпринимателями, заинтересованными в развитии экспорта в африканскую республику, а также осмотрела производственные площадки предприятия Электрощит Самара. В четверг, 16 декабря 2021 г., гости посетили ОЭЗ "Тольятти" и провели переговоры с представителями бизнес-сообщества в технопарке в сфере высоких технологий "Жигулёвская долина".

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Антон Задворнов 29 ноября 2021 22:59 Экс-председатель суда Новокуйбышевска, упоминавшийся в уголовном деле, хочет войти в Верховный суд Чечни

Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...

Наталия Завьялова 26 ноября 2021 20:12 Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому хакатону в Самаре

Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор

Георгий Гогошин 07 ноября 2021 16:17 Оперштаб: нерабочие дни дали позитивный эффект

Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.

Наталья Кузнецова 26 октября 2021 16:49 В Самарской области разрешат работу фитнес-центров и салонов красоты по QR-кодам после 7 ноября

Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2