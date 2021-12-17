Межвузовский акселератор Самарской области подвел итоги

14 стартапов презентовали свои разработки на демо-дне Межвузовского акселератора стартапов.
Основатели технологических проектов из Поволжского государственного университета сервиса, Тольяттинского государственного университета, Самарского университета, Самарского государственного медицинского университета и Самарского политеха представили свои разработки на финале программы.
7 финалистов получат гранты от Инновационного фонда Самарской области от 150 до 450 тыс. рублей.
Среди победителей сразу четыре проекта из Самарского политеха:
- разработка телеуправляемого подводного аппарата для образовательной сферы RussianSubmarines;
- "Разработка цифровой модели процесса дымоудаления газового котла";
- проект "Зельцер" по разработке рецептуры низкокалорийного напитка;
- "Образовательный конструктор", который предлагает рынку образовательный набор на основе микроконтроллера Arduino Uno.
Кроме них, гранты получат:
- стартап из ТГУ "VR-путешествия Диванный трип" — проект по созданию VR-путешествия по Самарской области для ограниченных по возможностям здоровья и маломобильных граждан;
- проект из Самарского университета "Экструдер", который разрабатывает инновационный экструдер для 3D-принтера;
- проект из ПВГУСа ET STUFF, работающий в сфере моды.
Межвузовский акселератор проходит по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Оператором программы выступает региональный центр инноваций StartupSamara и объединение вузов, корпораций, инвесторов и предпринимателей "Фабрика Единорогов".
Участники акселератора прошли цикл воркшопов с практикующими бизнес-экспертами по развитию предпринимательских компетенций, с каждым проектом индивидуально работали трекеры.
Тренеры программы — эксперты федерального уровня с опытом построения бизнесов-проектов. В акселераторе они помогали участникам пройти путь от идеи до выхода на рынок.
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?