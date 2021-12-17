Межвузовский акселератор Самарской области подвел итоги

14 стартапов презентовали свои разработки на демо-дне Межвузовского акселератора стартапов.

Основатели технологических проектов из Поволжского государственного университета сервиса, Тольяттинского государственного университета, Самарского университета, Самарского государственного медицинского университета и Самарского политеха представили свои разработки на финале программы.

7 финалистов получат гранты от Инновационного фонда Самарской области от 150 до 450 тыс. рублей.

Среди победителей сразу четыре проекта из Самарского политеха:

разработка телеуправляемого подводного аппарата для образовательной сферы RussianSubmarines;

"Разработка цифровой модели процесса дымоудаления газового котла";

проект "Зельцер" по разработке рецептуры низкокалорийного напитка;

"Образовательный конструктор", который предлагает рынку образовательный набор на основе микроконтроллера Arduino Uno.

Кроме них, гранты получат:

стартап из ТГУ "VR-путешествия Диванный трип" — проект по созданию VR-путешествия по Самарской области для ограниченных по возможностям здоровья и маломобильных граждан;

проект из Самарского университета "Экструдер", который разрабатывает инновационный экструдер для 3D-принтера;

проект из ПВГУСа ET STUFF, работающий в сфере моды.

Межвузовский акселератор проходит по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Оператором программы выступает региональный центр инноваций StartupSamara и объединение вузов, корпораций, инвесторов и предпринимателей "Фабрика Единорогов".

Участники акселератора прошли цикл воркшопов с практикующими бизнес-экспертами по развитию предпринимательских компетенций, с каждым проектом индивидуально работали трекеры.

Тренеры программы — эксперты федерального уровня с опытом построения бизнесов-проектов. В акселераторе они помогали участникам пройти путь от идеи до выхода на рынок.