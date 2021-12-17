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Государство и Бизнес Экономическая политика

Дмитрий Богданов: "Мы помогаем бизнесу внедрять в производство лучшие стартапы со всей России"

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 декабря, в Самаре прошел финал Foodtech Russia Accelerator. На финальную презентационную сессию вышли 15 стартапов, которые смогли реализовать тестовое внедрение на инфраструктуре корпоративных партнеров акселератора.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"В регионе мы построили одну из лучших систем поддержки инноваций в стране, которой могут воспользоваться стартапы любого масштаба. Но этот акселератор — это способ поддержки самарских средних и крупных предприятий, которые решили пойти по пути открытых инноваций, и мы помогаем бизнесу внедрять в производство лучшие стартапы со всей России", — сказал, приветствуя участников презентационной сессии, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Foodtech Russia Accelerator — это интенсивная программа, которая дает возможность стартапам и бизнесу напрямую предложить свой продукт топ-менеджерам корпораций-партнеров и провести тестирование на инфраструктуре предприятий.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области большое внимание уделяется повышению инвестиционной привлекательности региона и, как следствие, улучшению качества жизни населения. Организация акселератора федерального масштаба — еще один большой шаг к формированию благоприятного делового климата на территории Самарской области.

Организаторами программы стали министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и ассоциацией молочных производителей "Дамол" при поддержке дистрибьютора "Далимо", продовольственного интернет-магазина "Домашкино", ресторанных сетей и других компаний.

На участие в акселераторе подали заявки 278 проектов из 60 городов России, Туркменистана, Казахстана и Беларуси. После экспертизы и изучения разработок профильными аналитиками из корпораций-партнеров к работе в акселераторе допущено 36 стартапов. Из них 84 стартапа уже организовывают первые продажи, а 100 проектов находятся на стадии масштабирования бизнеса.

Больше всего заявок пришло от проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Перми. Самыми популярными направлениями деятельности стартапов в описании проектов стали: еда будущего и новые продукты; e-commerce; цифровизация общепита; доставка и логистика в Foodtech, роботизация и автоматизация, цифровизация и автоматизация ритейла, производство БАДов, суперфудов и пищевых добавок, коррекционное питание и цифровые решения для пищевой промышленности.

"Участие в этом проекте — очень интересный и полезный опыт как для участников, так и для нас, — отметил исполнительный директор АМП "Дамол" Алексей Сорокин. — В процессе работы акселератора мы учились друг у друга новым подходам к работе, нестандартному мышлению. Было приятно видеть, что в России и других странах СНГ немало перспективных и очень способных ребят, стремящихся заявить о себе в бизнесе и не боящихся делать это, несмотря на определенную экономическую нестабильность последних лет. Искренне надеюсь, что о части из участников еще не раз услышим как об успешных бизнесменах-новаторах. Несколько проектов продолжат работать с предприятиями нашей ассоциации. Хочется верить, что это сотрудничество будет взаимно успешным".

15 финалистов смогли провести оплачиваемый пилот на площадках партнеров. Лучшие проекты продолжат работу с корпорациями. По итогам акселератора Венчурный фонд Самарской области принял решение инвестировать в одного из финалистов, стартап Mool.

В финале выступили стартапы:

1. Компания Реалитика собирает отзывы из публичных и внутренних источников, анализирует их и сравнивает с выручкой в разных точках продаж и делает аналитику по выручке в конкретном ресторане сети или у франчайзи.

2. Ferretvideo — сервис по созданию интерактивной рекламы (Playable Ads) баннеры, квизы, игры. Зрители выполняют простые задания и получают за это баллы и бонусы.

3. Инлокер — автоматическая система выдачи и учета инструментов, терминалов сбора данных и прочих материальных ценностей на складе.

4. Mealjoy — первый в РФ сервис доставки свежемороженых блюд из натуральных продуктов, которые готовятся за 5 минут, а хранятся до 90 дней.

5. Muul — облачное производство упаковки товаров. Проект упрощает процесс создания упаковки, убирает посредников и делает упаковку товаров доступной любому клиенту на рынке.

6. FRUITSY — производство фруктовых чипсов и пастилы без сахара и прочих добавок.

7. M16.TECH — стартап занимается автоматизацией процессов продаж, закупок, анализа и маркетинга для производителей и оптовых поставщиков продуктов питания на базе машинного обучения и нейросетей.

8. Компания Sooperfoods — производитель альтернативных кисломолочных продуктов и десертов, которые решают проблему набора лишнего веса и вытекающих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

9. Да-Март — первый в России проект по доставке заказов сразу из нескольких магазинов. Клиент экономит на разнице цен в разных сетях.

10. uniSiter — платформа для запуска интернет-магазина и автоматического его продвижения за счет размещения товаров на разных интернет-площадках.

11. Prodly — интернет-платформа для торгового бизнеса, позволяющая легко заказать товары повседневного спроса напрямую от ведущих производителей.

12. CompassLabs — система мобильных приложений для организации доставки продукции заведений питания и dark kitchen.

13. ИНДИС — программное решение для мониторинга холодильного оборудования, позволяет строить отчеты по температурным режимам и получать уведомления об авариях.

14. Попути.кофе — сервис, где партнеры сети (кафе и магазины) выносят свою продукцию к автомобилю пользователя и получают новый сегмент пользователей.

15. Стартап ISB — создание торговых автоматов с большими сенсорными экранами, через которые можно консультировать пользователей, продвигать бренд и новые товары, оформлять карты лояльности, консультировать по актуальным новинкам и предложениям.

Гид потребителя

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