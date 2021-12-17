Дмитрий Богданов: "Мы помогаем бизнесу внедрять в производство лучшие стартапы со всей России"

В среду, 15 декабря, в Самаре прошел финал Foodtech Russia Accelerator. На финальную презентационную сессию вышли 15 стартапов, которые смогли реализовать тестовое внедрение на инфраструктуре корпоративных партнеров акселератора.

"В регионе мы построили одну из лучших систем поддержки инноваций в стране, которой могут воспользоваться стартапы любого масштаба. Но этот акселератор — это способ поддержки самарских средних и крупных предприятий, которые решили пойти по пути открытых инноваций, и мы помогаем бизнесу внедрять в производство лучшие стартапы со всей России", — сказал, приветствуя участников презентационной сессии, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Foodtech Russia Accelerator — это интенсивная программа, которая дает возможность стартапам и бизнесу напрямую предложить свой продукт топ-менеджерам корпораций-партнеров и провести тестирование на инфраструктуре предприятий.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области большое внимание уделяется повышению инвестиционной привлекательности региона и, как следствие, улучшению качества жизни населения. Организация акселератора федерального масштаба — еще один большой шаг к формированию благоприятного делового климата на территории Самарской области.

Организаторами программы стали министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и ассоциацией молочных производителей "Дамол" при поддержке дистрибьютора "Далимо", продовольственного интернет-магазина "Домашкино", ресторанных сетей и других компаний.

На участие в акселераторе подали заявки 278 проектов из 60 городов России, Туркменистана, Казахстана и Беларуси. После экспертизы и изучения разработок профильными аналитиками из корпораций-партнеров к работе в акселераторе допущено 36 стартапов. Из них 84 стартапа уже организовывают первые продажи, а 100 проектов находятся на стадии масштабирования бизнеса.

Больше всего заявок пришло от проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Перми. Самыми популярными направлениями деятельности стартапов в описании проектов стали: еда будущего и новые продукты; e-commerce; цифровизация общепита; доставка и логистика в Foodtech, роботизация и автоматизация, цифровизация и автоматизация ритейла, производство БАДов, суперфудов и пищевых добавок, коррекционное питание и цифровые решения для пищевой промышленности.

"Участие в этом проекте — очень интересный и полезный опыт как для участников, так и для нас, — отметил исполнительный директор АМП "Дамол" Алексей Сорокин. — В процессе работы акселератора мы учились друг у друга новым подходам к работе, нестандартному мышлению. Было приятно видеть, что в России и других странах СНГ немало перспективных и очень способных ребят, стремящихся заявить о себе в бизнесе и не боящихся делать это, несмотря на определенную экономическую нестабильность последних лет. Искренне надеюсь, что о части из участников еще не раз услышим как об успешных бизнесменах-новаторах. Несколько проектов продолжат работать с предприятиями нашей ассоциации. Хочется верить, что это сотрудничество будет взаимно успешным".

15 финалистов смогли провести оплачиваемый пилот на площадках партнеров. Лучшие проекты продолжат работу с корпорациями. По итогам акселератора Венчурный фонд Самарской области принял решение инвестировать в одного из финалистов, стартап Mool.

В финале выступили стартапы:

1. Компания Реалитика собирает отзывы из публичных и внутренних источников, анализирует их и сравнивает с выручкой в разных точках продаж и делает аналитику по выручке в конкретном ресторане сети или у франчайзи.

2. Ferretvideo — сервис по созданию интерактивной рекламы (Playable Ads) баннеры, квизы, игры. Зрители выполняют простые задания и получают за это баллы и бонусы.

3. Инлокер — автоматическая система выдачи и учета инструментов, терминалов сбора данных и прочих материальных ценностей на складе.

4. Mealjoy — первый в РФ сервис доставки свежемороженых блюд из натуральных продуктов, которые готовятся за 5 минут, а хранятся до 90 дней.

5. Muul — облачное производство упаковки товаров. Проект упрощает процесс создания упаковки, убирает посредников и делает упаковку товаров доступной любому клиенту на рынке.

6. FRUITSY — производство фруктовых чипсов и пастилы без сахара и прочих добавок.

7. M16.TECH — стартап занимается автоматизацией процессов продаж, закупок, анализа и маркетинга для производителей и оптовых поставщиков продуктов питания на базе машинного обучения и нейросетей.

8. Компания Sooperfoods — производитель альтернативных кисломолочных продуктов и десертов, которые решают проблему набора лишнего веса и вытекающих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

9. Да-Март — первый в России проект по доставке заказов сразу из нескольких магазинов. Клиент экономит на разнице цен в разных сетях.

10. uniSiter — платформа для запуска интернет-магазина и автоматического его продвижения за счет размещения товаров на разных интернет-площадках.

11. Prodly — интернет-платформа для торгового бизнеса, позволяющая легко заказать товары повседневного спроса напрямую от ведущих производителей.

12. CompassLabs — система мобильных приложений для организации доставки продукции заведений питания и dark kitchen.

13. ИНДИС — программное решение для мониторинга холодильного оборудования, позволяет строить отчеты по температурным режимам и получать уведомления об авариях.

14. Попути.кофе — сервис, где партнеры сети (кафе и магазины) выносят свою продукцию к автомобилю пользователя и получают новый сегмент пользователей.

15. Стартап ISB — создание торговых автоматов с большими сенсорными экранами, через которые можно консультировать пользователей, продвигать бренд и новые товары, оформлять карты лояльности, консультировать по актуальным новинкам и предложениям.