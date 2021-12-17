Санитарка, издевавшаяся на детьми-инвалидами, получила условный срок

Промышленный районный суд Самары вынес приговор бывшей сотруднице пансионата для детей-инвалидов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Женщину признали виновной по п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание") и ч. 1 ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением").

Напомним, в мае 2021 г. обнаружилось, что в Самарском пансионате для детей-инвалидов жестоко обращаются с детьми. Так, санитарка без назначения врача-психиатра привязывала трех воспитанников 16-20 лет к кроватям и систематически била.

Суд назначил женщине три года лишения свободы условно с испытательным сроком год. Кроме того, осужденная должна будет выплатить штраф 5 тыс. рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.