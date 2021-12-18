На пожаре в Куйбышевском районе погибла погибла и пострадал мужчина

В субботу, 18 декабря, примерно в 4:05 произошел пожар в деревянном одноэтажном жилом доме барачного типа на ул. Силаева, 22а в Куйбышевском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 90 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1- БИС". На борьбу с огнем были направлены 42 человека. Пожар удалось ликвидировать в 6:15.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в результате ЧП погибла 59-летняя женщина и пострадал 60-летний мужчина. Он направлен для медицинского обследования в больницу им. Пирогова.

Причина пожара устанавливается.