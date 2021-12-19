В районе авторынка на ул. Антонова-Овсеенко загорелся павильон

В воскресенье, 19 декабря, примерно в 19:56 произошел пожар на ул. Антонова-Овсеенко, 51ж в Советском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горел торговый павильон на площади 100 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

На борьбу с огнем были направлены 20 человек, которые ликвидировали возгорание в 20:29.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.