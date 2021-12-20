Гандбольная "Лада" заняла третье место на Кубке "Звезды"

В подмосковной Рузе завершился турнир "Zvezda Handball Cup" с участием команды "Лада", которая финишировала на третьем месте, сообщает пресс-служба автозаводчанок.
Первый матч на соревновании тольяттинки провели 17 декабря против "Ростов-Дона" и потерпели поражение — 26:30 (14:17).
Вторая игра состоялась 18 декабря. Соперницами "Лады" стала "Звезда" и вновь волжанки уступили — 33:36 (17:19).
19 декабря вновь игра с "Динамо-Синарой" завершилась победой "Лады" — 27:18 (15:9).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!