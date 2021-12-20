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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС дозаявил двух хоккеистов

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК ЦСК ВВС подписал контракты с 20-летним вратарем Ильей Горбуновым и 21-летним форвардом Михаилом Калашниковым, сообщает пресс-служба "летчиков".

Горбунов — уроженец Челябинска, воспитанник "Трактора". Всю карьеру провел на родной земле. Привлекался в юниорскую сборную для участия в международных турнирах. В МХЛ за "Белых Медведей" дебютировал три года назад. В позапрошлом сезоне Илья провел четыре матча в ВХЛ за "Челмет". В прошлом играл за "Челмет" и "Медведей". В текущем — числился в составе "Челмета".

Калашников родился в Чите, но в десятилетнем возрасте переехал в Москву, где его взяли в школу "Спартака". По детям и юношам выступал за красно-белых и ЦСКА. В МХЛ впервые сыграл в сезоне 2018/2019 в составе череповецкого "Алмаза". Параллельно играл в НМХЛ за "Металлург" из Майского. В позапрошлом сезоне выходил на лед в цветах "Алмаза" и пермского "Молота" (19 матчей, 4 очка). Прошлый сезон у Михаила получился крайне насыщенным. Предсезонку проходил в составе клуба КХЛ "Автомобилист" (1 матч) и "Горняка". Сезон начал в ВХЛ, играя за Учалы (2 игры), затем поехал в Екатеринбург, чтобы провести один поединок в МХЛ за "Авто". А оттуда проследовал в другую команду МХЛ — "Атлант" (Мытищи). За подмосковный коллектив Михаил провел 51 матч, набрал 45 (11+34) очков. Нынешний сезон начал в "Тамбове" (3 игры), а в Самару прилетел из Ростова-на-Дону (6 матчей, 1 передача).

Горбунов взял 1 номер, Калашников — 32.

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