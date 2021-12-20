Самарцев учат правильной перевозке детей в автомобилях

На базе перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина проходят тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
За период реализации проекта, начиная с 2019 года, 1146 женщин, беременных и родильниц, прошли обучение по перевозке малышей в автомобиле в специальных детских удерживающих устройствах.
Тренинги проводятся в рамках региональной составляющей федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
"По статистике, за последнее время в нашей стране снизились показатели по детскому дорожно-транспортному травматизму. И я считаю, что мы тоже внесли в это маленькую лепту", — прокомментировала результаты обучающей программы заместитель главного врача по акушерству и гинекологии больницы Середавина, руководитель перинатального центра Татьяна Тезикова.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.