Самарцев учат правильной перевозке детей в автомобилях

На базе перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина проходят тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

За период реализации проекта, начиная с 2019 года, 1146 женщин, беременных и родильниц, прошли обучение по перевозке малышей в автомобиле в специальных детских удерживающих устройствах.

Тренинги проводятся в рамках региональной составляющей федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

"По статистике, за последнее время в нашей стране снизились показатели по детскому дорожно-транспортному травматизму. И я считаю, что мы тоже внесли в это маленькую лепту", — прокомментировала результаты обучающей программы заместитель главного врача по акушерству и гинекологии больницы Середавина, руководитель перинатального центра Татьяна Тезикова.