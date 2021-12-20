В Самаре 10 человек тушили пожар на ул. Пушкина

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В воскресенье, 19 декабря, примерно в 23:31, начался пожар на ул. Пушкина, 236 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.