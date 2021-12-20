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Страхование Финансы

Газовый гамбит: почему россияне равнодушно относятся к потере собственного имущества

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Взрывы бытового газа в многоквартирных и частных домах являются одним из наиболее опасных страховых случаев. Несмотря на то что только с сентября текущего года произошло почти 20 взрывов бытового газа, уровень проникновения страхования жилья в России пока достаточно низкий — в большинстве регионов, по некоторым оценкам, он не превышает 10%. Так, у большинства пострадавших за последнее время в подобных ЧП не было страховки, а это значит, что рассчитывать они могут только на компенсации от государства или виновников происшествия.

По данным МЧС, в холодное время года в России почти на треть увеличивается количество взрывов бытового газа. Причина — изношенность газового оборудования внутри домов (газовых котлов, внутридомовых разводок, плит, газовых колонок). Только в декабре этого года в регионах России произошло минимум 6 подобных происшествий — в поселке на Урале, в Нижнем Новгороде, Грозном, Волгограде, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Собственники жилья, чьи квартиры пострадали от взрыва газа, при отсутствии страховки могут получить единовременную материальную помощь — 10 тысяч рублей на человека, но при этом не более 50 тысяч на семью. В случае утраты имущества компенсация составляет от 50 до 100 тысяч рублей на человека, в зависимости от степени ущерба.

При этом при взрыве бытового газа, как правило, страдает внутренняя отделка дома или квартиры, конструктивные элементы, проводка и инженерное оборудование, личные вещи собственников (включая бытовую технику). Таким образом, выплат от государства будет недостаточно для того, чтобы компенсировать убытки.

Для примера — стоимость остекления одного балкона в Санкт-Петербурге составляет в среднем не менее 50 тыс., в такую же сумму примерно обойдется замена электропроводки в Екатеринбурге, в Волгограде электромонтаж обойдется примерно в 40 тыс., бытовая техника внутри квартиры может быть оценена минимум в 30 тыс. рублей. То есть только замена проводки для среднестатистического жителя Волгограда составит около 9% от годового заработка. Среднестатистический екатеринбуржец потратит на те же работы сумму, превышающую месячную зарплату. А житель Санкт-Петербурга потратит только на остекление балкона почти 70% зарплаты за месяц.

В то же время средняя премия по стандартному страховому полису, покрывающему основные риски — взрывы, пожары, наводнения, — составляет чуть больше 3000 рублей. Это всего 0,5% среднего годового дохода россиянина.

"Полис страхования жилья обеспечивает финансовую защиту в случае наступления ЧП. Взрывы бытового газа — это всегда колоссальные убытки, а зачастую и полная утрата имущества. При этом стоимость страховки составляет всего лишь от 0,1% до 0,3% от стоимости жилья, т. е. затраты несопоставимые. За рубежом культура страхования более развита — для примера, в Европе застраховано не менее 90% жилья, в России — не более 16%. Отчасти это связано не только с русским "авось", но и с плохой информированностью. Многие считают, что страхование — это дорого, кто-то не понимает, что, если виновником происшествия стал сам пострадавший, ответственность за ремонт собственной и соседних квартир лежит на нем самом, и от этого тоже можно себя застраховать", — отмечает Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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