Газовый гамбит: почему россияне равнодушно относятся к потере собственного имущества

Взрывы бытового газа в многоквартирных и частных домах являются одним из наиболее опасных страховых случаев. Несмотря на то что только с сентября текущего года произошло почти 20 взрывов бытового газа, уровень проникновения страхования жилья в России пока достаточно низкий — в большинстве регионов, по некоторым оценкам, он не превышает 10%. Так, у большинства пострадавших за последнее время в подобных ЧП не было страховки, а это значит, что рассчитывать они могут только на компенсации от государства или виновников происшествия.
По данным МЧС, в холодное время года в России почти на треть увеличивается количество взрывов бытового газа. Причина — изношенность газового оборудования внутри домов (газовых котлов, внутридомовых разводок, плит, газовых колонок). Только в декабре этого года в регионах России произошло минимум 6 подобных происшествий — в поселке на Урале, в Нижнем Новгороде, Грозном, Волгограде, Новосибирске и Санкт-Петербурге.
Собственники жилья, чьи квартиры пострадали от взрыва газа, при отсутствии страховки могут получить единовременную материальную помощь — 10 тысяч рублей на человека, но при этом не более 50 тысяч на семью. В случае утраты имущества компенсация составляет от 50 до 100 тысяч рублей на человека, в зависимости от степени ущерба.
При этом при взрыве бытового газа, как правило, страдает внутренняя отделка дома или квартиры, конструктивные элементы, проводка и инженерное оборудование, личные вещи собственников (включая бытовую технику). Таким образом, выплат от государства будет недостаточно для того, чтобы компенсировать убытки.
Для примера — стоимость остекления одного балкона в Санкт-Петербурге составляет в среднем не менее 50 тыс., в такую же сумму примерно обойдется замена электропроводки в Екатеринбурге, в Волгограде электромонтаж обойдется примерно в 40 тыс., бытовая техника внутри квартиры может быть оценена минимум в 30 тыс. рублей. То есть только замена проводки для среднестатистического жителя Волгограда составит около 9% от годового заработка. Среднестатистический екатеринбуржец потратит на те же работы сумму, превышающую месячную зарплату. А житель Санкт-Петербурга потратит только на остекление балкона почти 70% зарплаты за месяц.
В то же время средняя премия по стандартному страховому полису, покрывающему основные риски — взрывы, пожары, наводнения, — составляет чуть больше 3000 рублей. Это всего 0,5% среднего годового дохода россиянина.
"Полис страхования жилья обеспечивает финансовую защиту в случае наступления ЧП. Взрывы бытового газа — это всегда колоссальные убытки, а зачастую и полная утрата имущества. При этом стоимость страховки составляет всего лишь от 0,1% до 0,3% от стоимости жилья, т. е. затраты несопоставимые. За рубежом культура страхования более развита — для примера, в Европе застраховано не менее 90% жилья, в России — не более 16%. Отчасти это связано не только с русским "авось", но и с плохой информированностью. Многие считают, что страхование — это дорого, кто-то не понимает, что, если виновником происшествия стал сам пострадавший, ответственность за ремонт собственной и соседних квартир лежит на нем самом, и от этого тоже можно себя застраховать", — отмечает Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.